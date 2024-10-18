Роналду забил 907-й гол в карьере – «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й

Криштиану Роналду забил победный гол в матче с «Аль-Шабабом».

Нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Его команда одержала победу со счетом 2:1.

Следует отметить, что на 13-й добавленной «Аль-Шабаб» забить с точки не сумел.

Это 907-й гол в карьере португальца. Статистику Роналду можно изучить здесь .