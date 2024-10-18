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Олег Матыцин: «Возникла идея проведения игр участников СВО, сейчас это движение активно поддерживается на уровне губернаторов»

Олег Матыцин рассказал об идее проведения спортивных игр для участников СВО.

«Роль, которую играет паралимпийское движение, которую сейчас играют участники СВО, ее трудно переоценить. Конечно, любое движение развивается через проекты, и сейчас много новых проектов.

Возникла идея проведения игр участников СВО, сейчас это движение активно поддерживается на уровне губернаторов. Они тоже понимают, что это мощная часть не только соревновательности и возвращения бойцов в жизнь, но и воспитания людей, которые живут в условиях мирного труда.

Сейчас общество должно быть консолидировано», – сказал глава комитета Госдумы по спорту Матыцин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Государственная дума
logoОлег Матыцин
Министерство спорта России
Политика
Р-Спорт
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