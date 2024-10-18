Винисиус Тобиас сделал тату с именем новорожденной дочки своей бывшей спутницы-инфлюэнсера, но ДНК-тест показал, что ребенок не от защитника «Шахтера»
Винисиус Тобиас сделал татуировку в честь ребенка, рожденного не от него.
8 октября инфлюэнсер Ингрид Лима, уже расставшаяся с защитником «Шахтера», родила девочку, и это событие бразилец решил отметить нанесением тату с именем ребенка (Майте) и надписью «Я люблю тебя».
Однако бывшая спутница футболиста сообщила в Instagram, что ребенок не от Тобиаса. Девушка написала, что они уже некоторое время не вместе, и в этот период новые отношения были как у нее, так и у Винисиуса, два года выступавшего за резервную команду «Реала» на правах аренды.
«Мы оба двигались дальше. В это время появилась Майте, мы решили сделать тест ДНК, и оказалось, что это не дочь Винисиуса», – написала Лима.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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