Винисиус Тобиас сделал тату с именем новорожденной дочки своей бывшей спутницы-инфлюэнсера, но ДНК-тест показал, что ребенок не от защитника «Шахтера»

Винисиус Тобиас сделал татуировку в честь ребенка, рожденного не от него.

8 октября инфлюэнсер Ингрид Лима, уже расставшаяся с защитником «Шахтера », родила девочку, и это событие бразилец решил отметить нанесением тату с именем ребенка (Майте) и надписью «Я люблю тебя».

Однако бывшая спутница футболиста сообщила в Instagram, что ребенок не от Тобиаса . Девушка написала, что они уже некоторое время не вместе, и в этот период новые отношения были как у нее, так и у Винисиуса, два года выступавшего за резервную команду «Реала» на правах аренды.

«Мы оба двигались дальше. В это время появилась Майте, мы решили сделать тест ДНК, и оказалось, что это не дочь Винисиуса», – написала Лима.