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CAS отклонил апелляцию «Барсы» на штраф от УЕФА в 500 000 евро за ошибки в отчетности по первому «рычагу»

«Барселону» обязали выплатить УЕФА 500 тысяч евро.

В июле 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций обязал каталонцев заплатить полмиллиона евро из-за некорректного отражения прибыли от продажи нематериальных активов. Утверждалось, что это связано с первым из так называемых экономических рычагов – продажей 10% аудиовизуальных прав на сумму 267 089 000 евро сроком на 25 лет. «Блауграна» обжаловала решение, посчитав, что оно не соответствует тяжести нарушения, однако апелляция была отклонена.

Затем клуб оспорил обжалованное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Барселона» запросила у коллегии подтверждения, что клуб не нарушал Регламент о лицензировании и финансовом фэйр-плей или Положение о финансовой устойчивости и лицензировании клубов, либо, в качестве альтернативы, уменьшить наложенный на клуб штраф. 

CAS отклонил апелляцию «Барселоны» и поддержал УЕФА в вопросе о незаконном использовании одного из финансовых рычагов.

Арбитражные издержки будут полностью возложены на каталонских клуб. «Барселона» оплатит свои собственные издержки и внесет вклад в покрытие судебных расходов УЕФА, связанных с этим арбитражным процессом, в размере 10 000 швейцарских франков (10 647 евро).

Все смеются над очередным экономическим рычагом «Барсы». А почему вообще «рычаг»?

«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CAS
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