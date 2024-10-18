CAS отклонил апелляцию «Барсы» на штраф от УЕФА в 500 000 евро за ошибки в отчетности по первому «рычагу»

«Барселону» обязали выплатить УЕФА 500 тысяч евро.

В июле 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций обязал каталонцев заплатить полмиллиона евро из-за некорректного отражения прибыли от продажи нематериальных активов. Утверждалось, что это связано с первым из так называемых экономических рычагов – продажей 10% аудиовизуальных прав на сумму 267 089 000 евро сроком на 25 лет. «Блауграна» обжаловала решение, посчитав, что оно не соответствует тяжести нарушения, однако апелляция была отклонена .

Затем клуб оспорил обжалованное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Барселона » запросила у коллегии подтверждения, что клуб не нарушал Регламент о лицензировании и финансовом фэйр-плей или Положение о финансовой устойчивости и лицензировании клубов, либо, в качестве альтернативы, уменьшить наложенный на клуб штраф.

CAS отклонил апелляцию «Барселоны» и поддержал УЕФА в вопросе о незаконном использовании одного из финансовых рычагов.

Арбитражные издержки будут полностью возложены на каталонских клуб. «Барселона» оплатит свои собственные издержки и внесет вклад в покрытие судебных расходов УЕФА , связанных с этим арбитражным процессом, в размере 10 000 швейцарских франков (10 647 евро).

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