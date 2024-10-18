«МЮ» сделал запрос по тренеру «Спортинга» Амориму. Пока в клубе доверяют тен Хагу (Флориан Плеттенберг)
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к тренеру «Спортинга» Рубену Амориму.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клуб уже сделал конкретные запросы о 39-летнем специалисте и его ситуации. В клубе хотят быть готовыми к возможной замене главного тренера, но пока все еще доверяют Эрику тен Хагу.
Сам Аморим не планирует менять клуб зимой, так как у него большие амбиции в «Спортинге». Его контракт, действующий до 2026 года, включает пункт о выкупе следующим летом.
Ранее сообщалось, что португалец рассматривается «Манчестер Сити» как возможный кандидат на замену в случае ухода Пепа Гвардиолы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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