«МЮ» сделал запрос по тренеру «Спортинга» Амориму. Пока в клубе доверяют тен Хагу (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к тренеру «Спортинга» Рубену Амориму.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клуб уже сделал конкретные запросы о 39-летнем специалисте и его ситуации. В клубе хотят быть готовыми к возможной замене главного тренера, но пока все еще доверяют Эрику тен Хагу .

Сам Аморим не планирует менять клуб зимой, так как у него большие амбиции в «Спортинге ». Его контракт, действующий до 2026 года, включает пункт о выкупе следующим летом.

Ранее сообщалось, что португалец рассматривается «Манчестер Сити» как возможный кандидат на замену в случае ухода Пепа Гвардиолы.