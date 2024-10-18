Роналду реализовал 168 из 198 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 19 из 19

Криштиану Роналду в очередной раз реализовал пенальти.

Форвард «Аль-Насра » точно пробил с одиннадцатиметровой отметки в добавленное ко второму тайму время в матче с «Аль-Шабабом » (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

В составе нынешнего клуба португалец успешно воспользовался всеми 19 ударами с точки. За карьеру у него 168 голов с пенальти при 198 попытках.