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ISU может рассмотреть допуск российских фигуристов в марте 2025 года («Р-Спорт»)

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, это может произойти в конце марта 2025 года.

«Совет может рассмотреть вопрос России и Белоруссии весной, когда пройдет следующее очное заседание. К тому времени нужно будет принимать какое-то решение относительно Олимпиады 2026 года», – сказал собеседник агентства.

ISU не допускает россиян и белорусов с 2022 года. Под эгидой организации проводятся турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Александр Коган: «ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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