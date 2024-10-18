ISU может рассмотреть допуск российских фигуристов в марте 2025 года («Р-Спорт»)
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, это может произойти в конце марта 2025 года.
«Совет может рассмотреть вопрос России и Белоруссии весной, когда пройдет следующее очное заседание. К тому времени нужно будет принимать какое-то решение относительно Олимпиады 2026 года», – сказал собеседник агентства.
ISU не допускает россиян и белорусов с 2022 года. Под эгидой организации проводятся турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Александр Коган: «ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад»
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