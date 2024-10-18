Сотрудников «Матч ТВ» попросили употреблять «Лусиано» вместо «Гонду». Пресс-служба «Зенита» просила и другие СМИ указывать в материалах имя игрока

На «Матч ТВ» запретили называть Лусиано Гонду по фамилии.

Аргентинский форвард перешел в «Зенит» в конце августа. На футболке игрока написано его имя, хотя в других клубах указывалась фамилия.

Сам игрок заявил , что «людям здесь комфортнее произносить так».

– Рекомендовал ли кто-то, как вы должны называть Лусиано Гонду?

– Скажу честно, была некая просьба от «Зенита »: вы можете поменьше писать Гонду и делать акцент на Лусиано?

Знаю, что на презентации люди из пресс-службы тоже по-доброму просили журналистов: если не сложно, лучше пишите Лусиано, – сказал Спортсу’’ Максим Алланазаров из «Спорт-Экспресса».

По информации Спортса’‘, распоряжение употреблять «Лусиано», а не «Гонду» также поступило журналистам «Матч ТВ» от собственного руководства.

Боссы не озвучили причину, но просили сотрудников соблюдать правило.

«Зенит» и «Матч» называют игрока не Гонду, а Лусиано. Почему?