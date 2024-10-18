Сотрудников «Матч ТВ» попросили употреблять «Лусиано» вместо «Гонду». Пресс-служба «Зенита» просила и другие СМИ указывать в материалах имя игрока
Аргентинский форвард перешел в «Зенит» в конце августа. На футболке игрока написано его имя, хотя в других клубах указывалась фамилия.
Сам игрок заявил, что «людям здесь комфортнее произносить так».
– Рекомендовал ли кто-то, как вы должны называть Лусиано Гонду?
– Скажу честно, была некая просьба от «Зенита»: вы можете поменьше писать Гонду и делать акцент на Лусиано?
Знаю, что на презентации люди из пресс-службы тоже по-доброму просили журналистов: если не сложно, лучше пишите Лусиано, – сказал Спортсу’’ Максим Алланазаров из «Спорт-Экспресса».
По информации Спортса’‘, распоряжение употреблять «Лусиано», а не «Гонду» также поступило журналистам «Матч ТВ» от собственного руководства.
Боссы не озвучили причину, но просили сотрудников соблюдать правило.
«Зенит» и «Матч» называют игрока не Гонду, а Лусиано. Почему?
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