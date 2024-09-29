«Куньлунь» обыграл СКА (5:4) и завершил победную серию команды Ротенберга из 5 матчей

У СКА завершалась серия из пяти побед подряд.

«Куньлунь» обыграл команду Романа Ротенберга (5:4) в Санкт-Петербурге в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, китайская команда завершила победную серию петербуржцев, которая составила пять игр.

«Куньлунь» вел 5:1 по ходу третьего периода, после чего СКА сумел забросить трижды подряд.

СКА находится на третьей позиции турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 баллов в 10 матчах.

«Куньлунь » записал на свой счет 8 очков в 10 играх и расположился на 10-й строчке в конференции.