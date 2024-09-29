«Куньлунь» обыграл СКА (5:4) и завершил победную серию команды Ротенберга из 5 матчей
У СКА завершалась серия из пяти побед подряд.
«Куньлунь» обыграл команду Романа Ротенберга (5:4) в Санкт-Петербурге в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, китайская команда завершила победную серию петербуржцев, которая составила пять игр.
«Куньлунь» вел 5:1 по ходу третьего периода, после чего СКА сумел забросить трижды подряд.
СКА находится на третьей позиции турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 баллов в 10 матчах.
«Куньлунь» записал на свой счет 8 очков в 10 играх и расположился на 10-й строчке в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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