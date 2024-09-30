Малкин набрал 3+1 в выставочном матче «Питтсбурга» и «Оттавы» в Садбери, у Кросби – дубль

Евгений Малкин набрал 3+1 в выставочном матче с «Оттавой» .

Хет-трик российского форварда «Пингвинс» принес команде победу в выставочном матче с «Сенаторс» (5:2).

Он отличился в большинстве и в равных составах, а также поразил пустые ворота.

Кроме того, 38-летний форвард (6 бросков в створ, «+2» и малый штраф) ассистировал при второй шайбе Сидни Кросби , сделавшего дубль.

Игра NHL Hockeyville Canada проходила в канадском городе Садбери . В рамках программы клубы НХЛ проводят выставочные матчи в небольших городах.