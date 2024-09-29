«Еще пуще старуха вздурилась». Губерниев процитировал Пушкина после слов Вяльбе про бомбу на Лондон
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Елены Вяльбе про «бомбу на Лондон».
Глава Федерации лыжных гонок России сказала: «Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».
«Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась – хочет бомбу на Лондон-град кинуть. Ну, а надо, мож, по Тронхейму??? Где когда-то она унижалась??? Пред норвежцами слово имея», – написал комментатор, изменив цитату из «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина.
Россия уже извинялась за допинг (и нас простили): Вяльбе слушали 70к фанатов и король Норвегии
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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