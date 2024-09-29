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Единая лига ВТБ. «Енисей» примет ЦСКА, УНИКС сыграет с «Зенитом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Енисей» сыграет с ЦСКА. УНИКС примет «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Пари Нижний Новгород – 3-0, Локомотив-Кубань – 2-0, ЦСКА – 2-0, Зенит – 2-0, УНИКС – 1-1, Уралмаш – 1-1, Енисей – 1-1, Автодор – 1-2, МБА-МАИ – 0-2, Парма – 0-2, Самара – 0-2, Астана – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoПарма
logoМБА-МАИ
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