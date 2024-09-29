«Барса» согласовала новый контракт с Nike, объявить планируют в октябре. Клуб будет получать более 100 млн евро в год и сможет выйти на правило 1:1 в этом году

«Барселона» достигла соглашения о продолжении сотрудничества с Nike.

По информации Mundo Deportivo, клуб близок к объявлению о заключении нового спонсорского контракта с брендом. Соглашение будет зафиксировано на официальной церемонии подписания, которую планируется провести после Ассамблеи делегатов, которая состоится 19 октября.

Отмечается, что доходы от нового контракта уже предусмотрены в бюджете на 2024-2025 годы, который совет директоров клуба утвердит на внеочередном заседании в этот понедельник.

Текущий контракт каталонцев с Nike истекает в 2028 году и будет продлен, а новая сумма ежегодных выплат значительно превысит 100 миллионов евро. «Барселона » также получит бонус за продление, который позволит ей достичь правила 1:1 при регистрации игроков Ла Лиги зимой.

Как отмечает Mundo Deportivo, подробности соглашения еще предстоит выяснить. В последние нескольких месяцев сообщалось, что Nike хочет сохранить долю в BLM (компании, занимающейся лицензированными товарами и мерчандайзингом клуба – Спортс’‘). Вместе с тем собрание ответственных партнеров в 2022 году уполномочило правление не продавать более 49% акций BLM, чтобы клуб всегда оставался мажоритарным лицом в управлении этим направлением бизнеса.