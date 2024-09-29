«МЮ» опустился на 12-е место после 6-го тура АПЛ. Такого не было с 2013 года
«Манчестер Юнайтед» давно не начинал чемпионат хуже, чем в этом году.
Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Тоттенхэмом» (0:3) на своем поле и после 6 туров АПЛ идет на 12-м месте.
В последний раз манкунианцы так стартовали в сезоне-2013/14 – тоже 12-е место и 7 очков после шести игр.
В следующем туре «МЮ» выступит в гостях у «Астон Виллы» – это произойдет 6 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости