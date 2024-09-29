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«МЮ» опустился на 12-е место после 6-го тура АПЛ. Такого не было с 2013 года

«Манчестер Юнайтед» давно не начинал чемпионат хуже, чем в этом году.

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Тоттенхэмом» (0:3) на своем поле и после 6 туров АПЛ идет на 12-м месте.

В последний раз манкунианцы так стартовали в сезоне-2013/14 – тоже 12-е место и 7 очков после шести игр.

В следующем туре «МЮ» выступит в гостях у «Астон Виллы» – это произойдет 6 октября.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoЭрик тен Хаг
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