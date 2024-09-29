219 штангистов снялись с соревнований в Индии, узнав о приезде допинг-офицеров

219 спортсменов снялись с соревнований по тяжелой атлетике в Индии, узнав о допинг-контроле.

Об этом пишет газета Amar Ujala.

Чемпионат проходил в городе Модинагар, штат Уттар-Прадеш. Незадолго до его начала штангистам сообщили о приезде сотрудников антидопингового агентства страны. В итоге 219 человек из заявленных 519 отказались от участия.

Обычно допинг-тестирование не проводится на чемпионатах уровня штатов.

Из-за резкого сокращения заявки турниры во многих весовых категориях либо не состоялись, либо прошли с участием одного или двух спортсменов.