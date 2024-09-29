Игроки «Локомотива» получили по 1,2 млн рублей за победу над «Спартаком» – в 4 раза больше обычных премиальных (Иван Карпов)

Игроки «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Спартаком».

Стандартные премиальные в «Локомотиве» – 300 тысяч рублей, но за победу над «Спартаком» футболисты получили в 4 раза больше – 1,2 млн рублей на человека, сообщает Иван Карпов.

Инсайдер также отмечает, что в «Зените» за победу над «Спартаком» дают по 5 млн рублей.