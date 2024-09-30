Симеоне об остановке дерби с «Реалом» из-за бросания предметов в Куртуа: «Фанаты злятся не просто так – их провоцируют. Не оправдываю их действия, но стоит знать, когда праздновать перед трибунами»

Диего Симеоне считает, что Тибо Куртуа спровоцировал фанатов «Атлетико».

Дерби в 8-м туре Ла Лиги приостановили после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать предметы в Тибо Куртуа – голкипер «Реала » помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов. Игра была возобновлена спустя 15 минут.

«Это неправильно, но мы не помогаем главным героям, когда провоцируем людей, и они злятся. И у людей нет другого выхода, хоть это и неправильно. Нам следует быть спокойнее и знать, в каких ситуациях можно праздновать гол перед трибунами.

Это нехорошо, но люди злятся не сами по себе, они злятся из-за чего-то, и мы способствуем этому. Я не оправдываю то, что они [болельщики] делали, но... мы можем делать больше, но не делаем этого.

Нужно постараться опознать [зачинщиков], и они больше не придут, потому что они нам не нужны. Нам нужны люди, которые горячо поддерживают нас», – сказал главный тренер «Атлетико».

«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа. Долетел даже бутерброд