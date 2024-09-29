Матч «Атлетико» – «Реал» приостановлен на 69-й минуте. Судья Бускетс увел команды в раздевалки, когда в Куртуа начали бросать предметы с трибун

Матч «Атлетико» и «Реала» приостановлен из-за поведения болельщиков.

Команды встречаются на «Метрополитано» в матче 8-го утра Ла Лиги .

В середине 2-го тайма в голкипера «Реала » Тибо Куртуа , ранее выступавшего за «Атлетико », с трибун бросили предмет – вероятно, это была зажигалка. Бельгиец сообщил об этом судье, однако болельщики «Атлетико» продолжили бросать предметы. В частности, Куртуа держал в руках пакет с мусором.

Стоит отметить, что Куртуа помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов.

Коке и Хосе Хименес подошли к трибуне, чтобы успокоить фанатов. Тренер «Атлетико» Диего Симеоне также предпринял попытку успокоить фанатов, подойдя к ним и указывая на голову.

После обсуждения ситуации с Диего Симеоне и Карло Анчелотти главный арбитр матча Матео Бускетс на 69-й минуте принял решение увести команды в раздевалки.