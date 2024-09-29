Матч «Атлетико» – «Реал» приостановлен на 69-й минуте. Судья Бускетс увел команды в раздевалки, когда в Куртуа начали бросать предметы с трибун
Команды встречаются на «Метрополитано» в матче 8-го утра Ла Лиги.
В середине 2-го тайма в голкипера «Реала» Тибо Куртуа, ранее выступавшего за «Атлетико», с трибун бросили предмет – вероятно, это была зажигалка. Бельгиец сообщил об этом судье, однако болельщики «Атлетико» продолжили бросать предметы. В частности, Куртуа держал в руках пакет с мусором.
Стоит отметить, что Куртуа помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов.
Коке и Хосе Хименес подошли к трибуне, чтобы успокоить фанатов. Тренер «Атлетико» Диего Симеоне также предпринял попытку успокоить фанатов, подойдя к ним и указывая на голову.
После обсуждения ситуации с Диего Симеоне и Карло Анчелотти главный арбитр матча Матео Бускетс на 69-й минуте принял решение увести команды в раздевалки.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий