Льоренте получил красную, влетев шипами в голень Франу Гарсии в конце дерби «Атлетико» – «Реал»

Маркос Льоренте удален в конце матча против «Реала» (1:1) в 8-м туре Ла Лиги.

Хавбек «Атлетико» в подкате сбил защитника Франа Гарсию на 8-й добавленной ко второму тайму минуте, шипами влетев тому в голень.

Главный судья Матео Бускетс Феррер сперва показал нарушителю желтую карточку, но после ознакомления с видеоповтором изменил свое решение и достал красную.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! ТВ»