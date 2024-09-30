Льоренте получил красную, влетев шипами в голень Франу Гарсии в конце дерби «Атлетико» – «Реал»
Маркос Льоренте удален в конце матча против «Реала» (1:1) в 8-м туре Ла Лиги.
Хавбек «Атлетико» в подкате сбил защитника Франа Гарсию на 8-й добавленной ко второму тайму минуте, шипами влетев тому в голень.
Главный судья Матео Бускетс Феррер сперва показал нарушителю желтую карточку, но после ознакомления с видеоповтором изменил свое решение и достал красную.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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