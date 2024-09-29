Кузнецов травмировал плечо. Был риск, что он пропустит около года, но форвард СКА избежал более серьезной травмы («Матч ТВ»)
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг ранее заявил, что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.
По информации телеканала, был риск, что Евгений Кузнецов мог пропустить около года, но он избежал более серьезного повреждения. Он будет проходить восстановление в Санкт-Петербурге, где есть все необходимое медицинское оборудование.
Сообщается, что Кузнецов будет постоянно тренироваться на льду, он может кататься, бегать, прыгать, ограничен только в бросковых упражнениях.
«Тренеры будут заниматься с Кузнецовым постоянно. Плюс этой ситуации в том, что Женя может работать над собой, еще лучше подтянет «физику». И это удача, что он избежал более серьезной травмы, из‑за которой мог выбыть на целый год», – сообщил источник телеканала, близкий к ситуации.
В 9 матчах в составе СКА Кузнецов набрал 5 (1+4) очка при показателе полезности «+3», 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:26.
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