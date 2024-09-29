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Кузнецов травмировал плечо. Был риск, что он пропустит около года, но форвард СКА избежал более серьезной травмы («Матч ТВ»)

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил травму плеча.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг ранее заявил, что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.

По информации телеканала, был риск, что Евгений Кузнецов мог пропустить около года, но он избежал более серьезного повреждения. Он будет проходить восстановление в Санкт-Петербурге, где есть все необходимое медицинское оборудование.

Сообщается, что Кузнецов будет постоянно тренироваться на льду, он может кататься, бегать, прыгать, ограничен только в бросковых упражнениях.

«Тренеры будут заниматься с Кузнецовым постоянно. Плюс этой ситуации в том, что Женя может работать над собой, еще лучше подтянет «физику». И это удача, что он избежал более серьезной травмы, из‑за которой мог выбыть на целый год», – сообщил источник телеканала, близкий к ситуации.

В 9 матчах в составе СКА Кузнецов набрал 5 (1+4) очка при показателе полезности «+3», 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:26.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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