Ротенберг снял Толчинского и Рендулича с матча против «Куньлуня». Форварды СКА не играли в 3-м периоде

Два форварды СКА были отправлены в запас по ходу матча с «Куньлунем».

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила китайскому клубу (4:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Главный тренер СКА снял с игры нападающих Сергея Толчинского и Борну Рендулича , которые перестали появляться на площадке в третьем периоде.

Также ни одной смены в третьем периоде не провел Григорий Кузьмин , лишь одну – Иван Демидов.

Толчинский в этом матче сыграл 8 минут и 9 секунд, нанеся один бросок. Рендулич ни разу не бросил за 6 минут и 3 секунды на льду