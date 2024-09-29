Ротенберг снял Толчинского и Рендулича с матча против «Куньлуня». Форварды СКА не играли в 3-м периоде
Два форварды СКА были отправлены в запас по ходу матча с «Куньлунем».
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила китайскому клубу (4:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Главный тренер СКА снял с игры нападающих Сергея Толчинского и Борну Рендулича, которые перестали появляться на площадке в третьем периоде.
Также ни одной смены в третьем периоде не провел Григорий Кузьмин, лишь одну – Иван Демидов.
Толчинский в этом матче сыграл 8 минут и 9 секунд, нанеся один бросок. Рендулич ни разу не бросил за 6 минут и 3 секунды на льду
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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