За драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела (Baza)
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Уголовные дела завели на пятерых игроков клуба «Тафгай», которые вступили в потасовку во время хоккейного матча с командой, составленной из сотрудников местного управления ФСБ.
Инцидент произошел весной 2024 года.
По данным источника, сразу после игры участвовавших в драке спортсменов оштрафовали и арестовали на 15 суток. Позднее на хоккеистов были заведены дела по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти». У них взяли подписки о невыезде.
Утверждается, что 26 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Евгения Потаскуева и еще одного игрока из-за опасений, что они могут покинуть территорию России с целью избежать ответственности за правонарушение.
30 сентября суд примет решение по мере пресечения подозреваемых.
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