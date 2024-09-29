За драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела (Baza)

В Биробиджане на хоккеистов завели уголовные дела за драку с командой ФСБ.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Уголовные дела завели на пятерых игроков клуба «Тафгай», которые вступили в потасовку во время хоккейного матча с командой, составленной из сотрудников местного управления ФСБ.

Инцидент произошел весной 2024 года.

По данным источника, сразу после игры участвовавших в драке спортсменов оштрафовали и арестовали на 15 суток. Позднее на хоккеистов были заведены дела по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти». У них взяли подписки о невыезде.

Утверждается, что 26 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Евгения Потаскуева и еще одного игрока из-за опасений, что они могут покинуть территорию России с целью избежать ответственности за правонарушение.

30 сентября суд примет решение по мере пресечения подозреваемых.