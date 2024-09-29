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Винисиуса и Беллингема освистывали сильнее всех при объявлении составов на матч «Атлетико» – «Реал»

Болельщики «Атлетико» бурно отреагировали на участие Винисиуса Жуниора в дерби.

Во время объявления составов на игру 8-го тура Ла Лиги активнее всего зрители на «Метрополитано» освистывали бразильского вингера «Реала».

Также громким недовольным гулом была встречена фамилия полузащитника Джуда Беллингема.

«Атлетико» – «Реал». Гризманн, Альварес, Серлот, Беллингем, Модрич, Винисиус и Родриго играют. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Madrid Xtra
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
болельщики
logoВинисиус Жуниор
Метрополитано
logoДжуд Беллингем
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