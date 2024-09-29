Клубы АПЛ согласовали план закрытия летнего трансферного окна 15 августа – до старта сезона. Остальные лиги топ-5 тоже закроют окно раньше (The Times)

Клубы АПЛ хотят раньше закрыть летнее трансферное окно.

По данным The Times, клубы АПЛ согласовали план закрытия летнего трансферного окна 15 августа следующего года, до старта сезона-2025/26. Ожидается, что остальные лиги топ-5 (Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1) последуют примеру Премьер-лиги.

Последнее летнее трансферное окно в АПЛ закрылось 30 августа.

В АПЛ уже пробовали закрывать трансферное окно до начала сезона – в 2018 году оно было закрыто 9 августа. Через полтора года клубы проголосовали за то, чтобы вернуться к прежним срокам окна с закрытием в конце августа.