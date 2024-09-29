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Светлана Журова: «Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания. На нее весь мир будет смотреть»

Светлана Журова призвала создать клубную лигу фигурного катания в России .

С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания. На нее весь мир будет смотреть, потому что наши фигуристы – лучшие в мире.

Для этого нужен будет спонсор, которого, возможно, нужно будет попросить обратить внимание на такую лигу. Но этим нужно заняться прямо сейчас и не откладывать», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoСветлана Журова
logoISU
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