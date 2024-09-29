Ротенберг о Кузнецове: «Как учила ленинградская улица – лучше бить первым. Скоро увидим Евгения, плечи нужно закачивать, не такая серьезная травма, как предполагали»

Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов может вернуться раньше после травмы.

Главный тренер СКА ранее сообщил , что нападающий команды пропустит два месяца из-за повреждения, полученного в матче против «Северстали».

– Момент с повреждением Кузнецова был безобидным. У него это хроническая травма?

– Нет-нет. Не надо искать здесь какие-то истории болезни. Их нет.

В хоккее такое бывает – у игроков, которые выходят на вбрасывание, всегда очень большая нагрузка на плечи. Плечи нужно закачивать, постоянно уделять этому внимание.

Нам очень сильно повезло, потому что первый диагноз был очень плохой. На МРТ все было не так просто, но есть хорошая новость – это не такая серьезная травма, как предполагал наш медицинский штаб.

Совсем скоро мы увидим Кузнецова. Он уже работает в зале. Хоккей – жесткая игра, огромная нагрузка на плечи и колени.

Вы смотрели вчера матч «Монреаля» и «Торонто»? Предсезонная игра, но у Патрика Лайне просто вынесли колено.

Хоккей – очень жесткая игра. Травмы плечей и коленей случаются. Надо больше тренироваться и, как нас учила ленинградская улица, лучше бить первым, чтобы не получать травмы.

Нельзя уходить от травм, нельзя бояться. Хоккей – мужская игра, поэтому его все и любят.

– То есть у Кузнецова не два месяца?

– Точно нет. Это консервативный подход.

Это правильно, но сейчас мы работаем, чтобы Евгений вернулся как можно быстрее. Но мы не форсируем. Нужно, чтобы он был на сто процентов готов.

У нас задача побеждать в больших матчах. Не будем рисковать здоровьем наших хоккеистов в целом и Евгения Кузнецова и в частности на данном этапе.

Если бы это был плей-офф, то мы бы укололи Женю, и он бы играл даже сегодня. У нас люди играли с переломами.

Помните, у нас был такой хоккеист – Николай Белов? Он в 2015 году весь плей-офф играл с переломом. Его кололи каждый день. И он внес огромный вклад в победу в том Кубке Гагарина.

Это ситуация, когда нет других вариантов. Но на данном этапе мы не будем рисковать здоровьем наших хоккеистов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.