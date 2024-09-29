Артем Дзюба: «Я не хочу сравнивать себя с Яшиным, но даже его гнобили болельщики. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать»

Артем Дзюба рассказал, как относится к критике в свой адрес.

Ранее форвард «Акрона» забил «Ростову» (2:0) в Мир РПЛ.

«Есть многие примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать.

Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики, он не мог играть домашние матчи, а после игры на «Уэмбли» все изменилось», – сказал Дзюба.