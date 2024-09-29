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  • Артем Дзюба: «Я не хочу сравнивать себя с Яшиным, но даже его гнобили болельщики. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать»
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Артем Дзюба: «Я не хочу сравнивать себя с Яшиным, но даже его гнобили болельщики. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать»

Артем Дзюба рассказал, как относится к критике в свой адрес.

Ранее форвард «Акрона» забил «Ростову» (2:0) в Мир РПЛ.

«Есть многие примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать.

Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики, он не мог играть домашние матчи, а после игры на «Уэмбли» все изменилось», – сказал Дзюба.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoЛев Яшин
logoАкрон
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