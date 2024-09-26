НФЛ. 4-я неделя. «Джайентс» сыграют с «Далласом» и другие матчи
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Регулярный чемпионат
4-я неделя
27 сентября
Нью-Йорк Джайентс – Даллас – 3.15
29 сентября
Атланта – Нью-Орлеан – 20.00
Каролина – Цинциннати – 20.00
Чикаго – Лос-Анджелес Рэмс – 20.00
Хьюстон – Джексонвилл – 20.00
Индианаполис – Питтсбург – 20.00
Нью-Йорк Джетс – Денвер – 20.00
Тампа-Бэй – Филадельфия – 20.00
Сан-Франциско – Нью-Ингленд – 23.05
Лос-Анджелес Чарджерс – Канзас-Сити – 23.25
30 сентября
1 октября
Восток АФК
Баффало 3–0 (+64)
НЙ Джетс 2–1 (+15)
Майами 1–2 (–39)
Нью-Ингленд 1–2 (–18)
Север АФК
Питтсбург 3–0 (+25)
Балтимор 1–2 (–7)
Кливленд 1–2 (–17)
Цинциннати 0–3 (–12)
Юг АФК
Хьюстон 2–1 (–19)
Индианаполис 1–2 (–3)
Джексонвилл 0–3 (–45)
Теннесси 0–3 (–30)
Запад АФК
Канзас-Сити 3–0 (+13)
ЛА Чарджерс 2–1 (+25)
Лас-Вегас 1–2 (–23)
Денвер 1–2 (+6)
Восток НФК
Вашингтон 2–1 (–9)
Филадельфия 2–1 (+7)
НЙ Джайентс 1–2 (–19)
Даллас 1–2 (–12)
Север НФК
Миннесота 3–0 (+55)
Детройт 2–1 (+9)
Грин-Бэй 2–1 (+17)
Чикаго 1–2 (–4)
Юг НФК
Нью-Орлеан 2–1 (+59)
Тампа-Бэй 2–1 (+2)
Атланта 1–2 (–12)
Каролина 1–2 (–46)
Запад НФК
Сиэтл 3–0 (+30)
Аризона 1–2 (+18)
ЛА Рэмс 1–2 (–34)
Сан-Франциско 1–2 (+4)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
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