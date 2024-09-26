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НФЛ. 4-я неделя. «Джайентс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

«Джайентс» сыграют с «Далласом» в первом матче четвертой недели НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

4-я неделя

27 сентября

Нью-Йорк ДжайентсДаллас – 3.15

29 сентября

АтлантаНью-Орлеан – 20.00

КаролинаЦинциннати – 20.00

ЧикагоЛос-Анджелес Рэмс – 20.00

Грин-БэйМиннесота – 20.00

ХьюстонДжексонвилл – 20.00

ИндианаполисПиттсбург – 20.00

Нью-Йорк ДжетсДенвер – 20.00

Тампа-БэйФиладельфия – 20.00

АризонаВашингтон – 23.05

Сан-ФранцискоНью-Ингленд – 23.05

Лас-ВегасКливленд – 23.25

Лос-Анджелес ЧарджерсКанзас-Сити – 23.25

30 сентября

БалтиморБаффало – 3.20

1 октября

МайамиТеннесси – 2.30

ДетройтСиэтл – 3.15

Восток АФК

  1. Баффало 3–0 (+64)

  2. НЙ Джетс 2–1 (+15)

  3. Майами 1–2 (–39)

  4. Нью-Ингленд 1–2 (–18)

Север АФК

  1. Питтсбург 3–0 (+25)

  2. Балтимор 1–2 (–7)

  3. Кливленд 1–2 (–17)

  4. Цинциннати 0–3 (–12)

Юг АФК

  1. Хьюстон 2–1 (–19)

  2. Индианаполис 1–2 (–3)

  3. Джексонвилл 0–3 (–45)

  4. Теннесси 0–3 (–30)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 3–0 (+13)

  2. ЛА Чарджерс 2–1 (+25)

  3. Лас-Вегас 1–2 (–23)

  4. Денвер 1–2 (+6)

Восток НФК

  1. Вашингтон 2–1 (–9)

  2. Филадельфия 2–1 (+7)

  3. НЙ Джайентс 1–2 (–19)

  4. Даллас 1–2 (–12)

Север НФК

  1. Миннесота 3–0 (+55)

  2. Детройт 2–1 (+9)

  3. Грин-Бэй 2–1 (+17)

  4. Чикаго 1–2 (–4)

Юг НФК

  1. Нью-Орлеан 2–1 (+59)

  2. Тампа-Бэй 2–1 (+2)

  3. Атланта 1–2 (–12)

  4. Каролина 1–2 (–46)

Запад НФК

  1. Сиэтл 3–0 (+30)

  2. Аризона 1–2 (+18)

  3. ЛА Рэмс 1–2 (–34)

  4. Сан-Франциско 1–2 (+4)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoНью-Ингленд
результаты
logoНФЛ
logoВашингтон
logoНью-Йорк Джайентс
logoБаффало
logoМайами
logoНью-Йорк Джетс
logoБалтимор
logoЦинциннати
logoКливленд
logoПиттсбург
logoХьюстон
logoИндианаполис
logoДжексонвилл
logoТеннесси
logoДенвер
logoКанзас-Сити
logoЛас-Вегас
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoДаллас
logoФиладельфия
logoЧикаго
logoДетройт
logoГрин-Бэй
logoМиннесота
logoАтланта
logoКаролина
logoНью-Орлеан
logoТампа-Бэй
logoАризона
logoСан-Франциско
logoСиэтл
logoЛос-Анджелес Рэмс
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