Ротенберг заменил Плешкова на Серебрякова во 2-м периоде игры с «Куньлунем». СКА уступает 1:3
Роман Ротенберг сделал замену вратаря по ходу матча СКА.
Стартовый вратарь петербуржцев Артемий Плешков отправился на скамейку запасных по ходу второго периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:3, второй период).
На отметке 23:32 китайская команда забросила свою третью шайбу в игре, сделав счет 3:0.
На 24:04 тренерский штаб Романа Ротенберга заменил Плешкова на Никиту Серебрякова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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