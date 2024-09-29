Ротенберг заменил Плешкова на Серебрякова во 2-м периоде игры с «Куньлунем». СКА уступает 1:3

Роман Ротенберг сделал замену вратаря по ходу матча СКА.

Стартовый вратарь петербуржцев Артемий Плешков отправился на скамейку запасных по ходу второго периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня » (1:3, второй период).

На отметке 23:32 китайская команда забросила свою третью шайбу в игре, сделав счет 3:0.

На 24:04 тренерский штаб Романа Ротенберга заменил Плешкова на Никиту Серебрякова .