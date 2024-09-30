Сергачев сделал 2 передачи за «Юту» в выставочном матче против «Колорадо». У него 3 броска, 2 хита, 2 блока, 4 потери и «+1» за 25:22

Михаил Сергачев сделал 2 передачи за «Юту» в выставочном матче с «Колорадо».

Защитник новой команды НХЛ дважды ассистировал при шайбах Дилана Гюнтера в игре с «Эвеланш» (6:3) на предсезонке НХЛ.

Россиянин стал лидером «Юты» по игровому времени (25:22, 1:26 – в большинстве, 6:33 – в меньшинстве, «+1»).

В его активе 3 броска в створ (еще 2 мимо), 2 силовых приема и 2 блока. Также Сергачев допустил 4 потери шайбы.