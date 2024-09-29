Бруну удален за удар в голень Мэддисону в падении. Хавбек «МЮ», вероятно, поскользнулся

Бруну Фернандеш получил красную карточку в конце 1-го тайма игры с «Тоттенхэмом».

На 41-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед », пытаясь помешать Джеймсу Мэддисону , ударил его в падении в голень. По всей видимости, португалец поскользнулся, когда начал движение с целью отбора мяча.

Главный судья Крис Кавана принял решение удалить Бруну .

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports