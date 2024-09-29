Бруну удален за удар в голень Мэддисону в падении. Хавбек «МЮ», вероятно, поскользнулся
Бруну Фернандеш получил красную карточку в конце 1-го тайма игры с «Тоттенхэмом».
На 41-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед», пытаясь помешать Джеймсу Мэддисону, ударил его в падении в голень. По всей видимости, португалец поскользнулся, когда начал движение с целью отбора мяча.
Главный судья Крис Кавана принял решение удалить Бруну.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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