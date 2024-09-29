«Наполи» вернулся на 1-е место в Серии А. «Ювентус» отстает на очко, «Милан», «Интер» и «Торино» – на 2

В Серии А по итогам 6-го тура сменился лидер.

На первую строчку вернулся «Наполи». У команды Антонио Конте после победы над «Монцей» (2:0) 13 очков.

«Ювентус » отстает от неаполитанцев на один балл, «Милан », «Интер » и «Наполи » – на два.

«Эмполи», «Лацио » и «Удинезе» набрали по 10 очков.