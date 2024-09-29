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  • «Динамо» сократило отставание от 1-го места до 4 очков. «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» занимают первые три строчки в Мир РПЛ
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«Динамо» сократило отставание от 1-го места до 4 очков. «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» занимают первые три строчки в Мир РПЛ

Московское «Динамо» приблизилось к 1-й строчке в Мир РПЛ по итогам 10-го тура.

Команда Марцела Лички одолела «Динамо» Махачкала (1:0) на выезде.

После 9 туров у нее было 17 очков, отставание от лидирующего «Зенита» составляло 6 баллов.

На сегодняшний день первое место с 24 очками занимает «Краснодар», «Локомотив» уступает ему только по дополнительным показателям. Петербуржцы с 23 очками идут третьими. «Динамо» четвертое – 20 очков.

На пятой строчке ЦСКА (17 баллов), на шестой – «Спартак» (16).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoМарцел Личка
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