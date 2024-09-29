  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси назвал арбитра «сукиным сыном» за то, что тот не фиксировал на нем фолы в матче с «Шарлотт». Лео получил желтую за споры с судьей после игры
Видео
38

Месси назвал арбитра «сукиным сыном» за то, что тот не фиксировал на нем фолы в матче с «Шарлотт». Лео получил желтую за споры с судьей после игры

Лионель Месси повздорил с арбитром на матче МЛС.

Накануне «Интер Майми» сыграл с «Шарлотт» (1:1) в 35-м туре американского чемпионата. Аргентинский нападающий забил гол, сравняв счет на 67-й минуте матча.

После финального свистка он направился к арбитру Рами Тушану, чтобы пожаловаться на фолы, который, по его мнению, тот на нем не зафиксировал.

В ходе завязавшегося спора Месси назвал Тушана «сукиным сыном с паршивым характером». Помимо этого, аргентинец активно жестикулировал и едва не толкнул судью, но в конечном счете его отстранил Жорди Альба.

По итогам инцидента Месси получил желтую карточку.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: infobae
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
происшествия
logoсудьи
logoЖорди Альба
logoИнтер Майами
брань
logoШарлотт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер Майами» с Месси сыграл вничью трижды подряд. Ранее была серия из 5 побед
35сегодня, 05:43
Месси забил «Шарлотт». У Лео 15+10 в 16 матчах сезона МЛС
66сегодня, 02:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Лацио» победил «Торино», «Рома» сыграет с «Венецией», «Наполи» против «Монцы»
6015 минут назад
«Ты все равно посредственность». Лавиа расписался на мяче, которым Палмер оформил покер «Брайтону»
1137 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Жирона» в гостях у «Сельты»
18039 минут назадLive
Член совета директора «Локо» Филатов: «Мы полностью сожрали «Спартак». Преимущество было тотальным»
32сегодня, 11:17
Анчелотти запретил игрокам спорить с судьей в дерби с «Атлетико»: тренеру «Реала» не понравилась ситуация с «Алавесом». Винисиуса попросили не отвлекаться от игры
28сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
6сегодня, 04:50
Батраков о повышенном внимании к нему: «Очень много пишут, нужно немного успокоиться. Сыграл я не первую и не последнюю игру»
18 минут назад
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1610 минут назад
Тен Хаг об «МЮ»: «Мы сделали ставку на молодых игроков, нельзя ожидать, что они будут на уровне. Это связано с финансами и другими ограничениями, с которыми приходится иметь дело»
717 минут назад
«Реал» отговорил Мбаппе от посещения дерби с «Атлетико», чтобы избежать инцидентов
425 минут назад