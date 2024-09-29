Месси назвал арбитра «сукиным сыном» за то, что тот не фиксировал на нем фолы в матче с «Шарлотт». Лео получил желтую за споры с судьей после игры
Лионель Месси повздорил с арбитром на матче МЛС.
Накануне «Интер Майми» сыграл с «Шарлотт» (1:1) в 35-м туре американского чемпионата. Аргентинский нападающий забил гол, сравняв счет на 67-й минуте матча.
После финального свистка он направился к арбитру Рами Тушану, чтобы пожаловаться на фолы, который, по его мнению, тот на нем не зафиксировал.
В ходе завязавшегося спора Месси назвал Тушана «сукиным сыном с паршивым характером». Помимо этого, аргентинец активно жестикулировал и едва не толкнул судью, но в конечном счете его отстранил Жорди Альба.
По итогам инцидента Месси получил желтую карточку.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: infobae
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