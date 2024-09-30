Моуринью поместил ноутбук перед камерой трансляции, не согласившись с офсайдом у Джеко во время матча «Фенербахче» с «Антальяспором». Португалец получил желтую

Жозе Моуринью вновь отметился эксцентричной выходкой во время матча.

В 7-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» одержал победу на «Антальяспором » (2:0).

На 77-й минуте игры, при счете 1:0, гол Эдина Джека был отменен решением ВАР из-за положения вне игры у боснийца.

Не согласившись с вердиктом судьи, Моуринью решил указать на ошибку и разместил ноутбук с соответствующим кадром перед камерой трансляции.

Арбитр вынес тренеру «Фенербахче » предупреждение.