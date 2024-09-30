  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью поместил ноутбук перед камерой трансляции, не согласившись с офсайдом у Джеко во время матча «Фенербахче» с «Антальяспором». Португалец получил желтую
7

Моуринью поместил ноутбук перед камерой трансляции, не согласившись с офсайдом у Джеко во время матча «Фенербахче» с «Антальяспором». Португалец получил желтую

Жозе Моуринью вновь отметился эксцентричной выходкой во время матча.

В 7-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» одержал победу на «Антальяспором» (2:0).

На 77-й минуте игры, при счете 1:0, гол Эдина Джека был отменен решением ВАР из-за положения вне игры у боснийца. 

Не согласившись с вердиктом судьи, Моуринью решил указать на ошибку и разместил ноутбук с соответствующим кадром перед камерой трансляции.

Арбитр вынес тренеру «Фенербахче» предупреждение.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoАнтальяспор
logoвысшая лига Турция
logoсудьи
logoЭдин Джеко
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» 7 матчей подряд не побеждает «Атлетико» в основное время – с сентября 2022-го
510 минут назад
Льоренте получил красную, влетев шипами в голень Франу Гарсии в конце дерби «Атлетико» – «Реал»
2818 минут назадФото
«Бумажный дом» и финал Евро – что общего? Переосмыслили кино и футбол
121 минуту назадСпецпроект
«Реал» провел 36 матчей без поражений во всех турнирах. Последнее было в январе
1326 минут назад
«Реал» до 3 очков сократил отставание от «Барселоны» после 8-го тура Ла Лиги
6531 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Только «Реал» и «Атлетико» идут без поражений в Ла Лиге после 8 туров
37 минут назад
Лапочкин о судействе в матче «Махачкалы» с «Динамо»: «Чебан полностью провалил 1-й тайм. Пенальти и близко не было – хорошо, ВАР быстро вмешался. Момент с Тюкавиным – фол и желтая Константину»
226 минут назад
«ПСЖ» и «Монако» лидируют в Лиге 1 после 6 туров, набрав по 16 очков. «Марсель» отстает на 3 балла
350 минут назад
Юран о словах Дзюбы про обиду на Карпина: «Нельзя как пацан держать в себе это, все‑таки взрослый человек. Надо уважительней себя вести, так как Валерий Георгиевич старше»
754 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» проиграл «Страсбуру» в гостях, «Нант» поделил очки с «Сент-Этьеном», «Тулуза» проиграла «Лиону»
26сегодня, 20:42