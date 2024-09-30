Моуринью поместил ноутбук перед камерой трансляции, не согласившись с офсайдом у Джеко во время матча «Фенербахче» с «Антальяспором». Португалец получил желтую
Жозе Моуринью вновь отметился эксцентричной выходкой во время матча.
В 7-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» одержал победу на «Антальяспором» (2:0).
На 77-й минуте игры, при счете 1:0, гол Эдина Джека был отменен решением ВАР из-за положения вне игры у боснийца.
Не согласившись с вердиктом судьи, Моуринью решил указать на ошибку и разместил ноутбук с соответствующим кадром перед камерой трансляции.
Арбитр вынес тренеру «Фенербахче» предупреждение.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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