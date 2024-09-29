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  • Ротенберг про 4:5 от «Куньлуня»: «СКА бы победил, если бы наш хоккеист не проиграл стык в пятом голе. Был серьезный мужской разговор после 1-го периода»
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Ротенберг про 4:5 от «Куньлуня»: «СКА бы победил, если бы наш хоккеист не проиграл стык в пятом голе. Был серьезный мужской разговор после 1-го периода»

Роман Ротенберг назвал эпизод, повлиявший на поражение СКА от «Куньлуня».

Петербуржцы уступили 4:5 в матче Фонбет чемпионате КХЛ.

При счете 1:4 Роман Ротенберг заменил вратаря на шестого полевого игрока в середине третьего периода – и команда пропустила. После этого СКА отыграл три шайбы.

«За три матча мы забили 17 голов. Это достаточно для побед. Нам есть что улучшить, над чем работать.

После первого периода был серьезный мужской разговор с командой. Мы хотим поблагодарить ребят за правильную реакцию – два периода они бились с характером, старались.

Совсем чуть‑чуть не хватило, чтобы сравнять счет. Но это спорт.

По сути, мы проиграли этот матч, уступив в одном стыке, когда мы пропустили пятую шайбу.

Если бы наш хоккеист этот стык не проиграл, мы бы в этом матче победили», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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