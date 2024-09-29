У «МЮ» 5 голов в сезоне АПЛ – меньше лишь у «Саутгемптона». Разница забитых и пропущенных – «минус 3», это 12-й показатель в лиге
«Манчестер Юнайтед» мало забивает в этом сезоне АПЛ.
Сегодня «МЮ» крупно проиграл «Тоттенхэму» (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 6-го тура, оставшись в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.
С начала сезона манкунианцы забили лишь 5 голов в чемпионате – худший показатель лишь у «Саутгемптона», на счету которого 2 гола.
После 6 туров у «Манчестер Юнайтед» разница забитых и пропущенных мячей составляет «минус 3», по этому показателю команда тен Хага делит 12-13-е места в лиге с «Борнмутом». Манкунианцы занимают 12-е место в турнирной таблице. Среди команд, занимающих более высокие места, лишь у «Брентфорда» также отрицательная разница мячей – «минус 2».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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