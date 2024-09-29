«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту». Жена главы селекционной службы «Краснодара» выложила фото с поднятыми в виде V пальцами
Жена главы селекционной службы «Краснодара» отметила победу над «Зенитом».
Наталья Бузникина, супруга Максима Бузникина, выложила фотографию, на которой демонстрирует поднятые в виде буквы V пальцы.
«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту», – подписан снимок.
Изображение: instagram.com/natasha_buznikina
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Натальи Бузникиной
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