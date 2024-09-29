Мусаев о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в год его 100-летия: «Какая разница? Это их дела. Наши 10 латиноамериканцев и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту»

Мурад Мусаев высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом».

В 10-м туре Мир РПЛ «Краснодар» выиграл у «Зенита» 2:0.

– У нас лучшие фанаты и прямо-таки семейная обстановка на стадионе. Когда кричат «Краснодар» или «быки!» – это придает сил. Я думаю, во многом из-за этого мы нашли силы в концовке забить гол. Джон доиграл эпизод, хотя большинство выключилось бы.

– Может ли эта победа воодушевить футболистов на борьбу за чемпионство, чтобы они отбросили мысли, что победить «Зенит» в год их столетия будет невозможно?

– Думаю, что наши 10 латиноамериканских футболистов и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту» и какие у них праздники. Да и русские тоже. Какая разница? Это их дела, а мы должны своими заниматься, – сказал тренер «Краснодара».