Мусаев о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в год его 100-летия: «Какая разница? Это их дела. Наши 10 латиноамериканцев и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту»
Мурад Мусаев высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом».
В 10-м туре Мир РПЛ «Краснодар» выиграл у «Зенита» 2:0.
– У нас лучшие фанаты и прямо-таки семейная обстановка на стадионе. Когда кричат «Краснодар» или «быки!» – это придает сил. Я думаю, во многом из-за этого мы нашли силы в концовке забить гол. Джон доиграл эпизод, хотя большинство выключилось бы.
– Может ли эта победа воодушевить футболистов на борьбу за чемпионство, чтобы они отбросили мысли, что победить «Зенит» в год их столетия будет невозможно?
– Думаю, что наши 10 латиноамериканских футболистов и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту» и какие у них праздники. Да и русские тоже. Какая разница? Это их дела, а мы должны своими заниматься, – сказал тренер «Краснодара».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости