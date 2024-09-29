«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в 6-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ