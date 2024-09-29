Артемий Панарин высказался о том, что критиковал власти РФ в интервью Спортсу’‘.

– Для тебя патриотизм – это все время только поддерживать или в чем-то, может быть, указать на ошибки?

– Конечно, не только. Может быть, и нужно когда-то указать на ошибки. Но вот в моем случае как было – это не был указ на ошибки, это был выстрел в воздух.

С видео 12 минут. Когда показывают тебе бабушку, у которой крыша течет, и восемь яхт у человека. И ты как нормальный человек, мужчина, не совсем, правда, это правильно, такой: «Как так?»

– Твое интервью Головину на Спортсе’‘ было везде. Российский спортсмен выступил с критикой власти – вау, такого нигде не было! У нас спортсмены в стране напоминают мне актеров театра, потому что они находятся в большинстве своем на гособеспечении. И когда ты на гособеспечении, ты не можешь критиковать государство. Потому что – логика простая – ты лишишься гособеспечения. А когда ты живешь в Америке, сыто, круто там играешь, ты как бы можешь что-то остренькое такое сказать.

– Ты лично сам судебную систему мог бы выстроить?

– Нет. Я могу только задавать искренние вопросы, пока я еще могу это делать.

– Спасибо. Также и спортсмены. Они могут играть в хоккей. Да, кто-то занимается какими-то коммерческими проектами, одним, вторым… По-разному: когда-то успешными, когда-то – нет.

Но основная профессиональная деятельность – это спорт, хоккей. Соответственно, зачем мне рекомендовать людям думать так, если я в целом не имею права вообще…

Как бы, наверное, право имею, хотя эта большая ошибка.

Представляешь, многие молодые ребята 12-14 лет, для которых я являюсь успешным хоккеистом, начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Но это же просто глупость. Потому что я не знаю, как договориться с собой даже.

– Ты же гражданин. У тебя может быть мнение о судебной системе?

– Мнение может быть – на кухне говори его.

– Ты считаешь, что дал безответственное интервью?

– Безответственное, конечно.

– Ты сожалеешь о том своем интервью?

– Ну, как бы так прямо уже громко сказать… Можно просто безответственно навязать неправильное мнение.

На тот момент я ни в судах ни в никаких не был – ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал – непонятно. Сравнивал видео из ютуба 12-минутное. Ну, это же бредятина! – заявил нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.