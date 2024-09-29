  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин о том, что критиковал власть: «Безответственное интервью. Мнение может быть – на кухне его говори. Ребята 12-14 лет начинают верить моим словам о судебной системе, это же глупость»
43

Панарин о том, что критиковал власть: «Безответственное интервью. Мнение может быть – на кухне его говори. Ребята 12-14 лет начинают верить моим словам о судебной системе, это же глупость»

Артемий Панарин высказался о том, что критиковал власти РФ в интервью Спортсу’‘.

– Для тебя патриотизм – это все время только поддерживать или в чем-то, может быть, указать на ошибки?

– Конечно, не только. Может быть, и нужно когда-то указать на ошибки. Но вот в моем случае как было – это не был указ на ошибки, это был выстрел в воздух.

С видео 12 минут. Когда показывают тебе бабушку, у которой крыша течет, и восемь яхт у человека. И ты как нормальный человек, мужчина, не совсем, правда, это правильно, такой: «Как так?»

– Твое интервью Головину на Спортсе’‘ было везде. Российский спортсмен выступил с критикой власти – вау, такого нигде не было! У нас спортсмены в стране напоминают мне актеров театра, потому что они находятся в большинстве своем на гособеспечении. И когда ты на гособеспечении, ты не можешь критиковать государство. Потому что – логика простая – ты лишишься гособеспечения. А когда ты живешь в Америке, сыто, круто там играешь, ты как бы можешь что-то остренькое такое сказать.

– Ты лично сам судебную систему мог бы выстроить?

– Нет. Я могу только задавать искренние вопросы, пока я еще могу это делать.

– Спасибо. Также и спортсмены. Они могут играть в хоккей. Да, кто-то занимается какими-то коммерческими проектами, одним, вторым… По-разному: когда-то успешными, когда-то – нет.

Но основная профессиональная деятельность – это спорт, хоккей. Соответственно, зачем мне рекомендовать людям думать так, если я в целом не имею права вообще…

Как бы, наверное, право имею, хотя эта большая ошибка.

Представляешь, многие молодые ребята 12-14 лет, для которых я являюсь успешным хоккеистом, начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Но это же просто глупость. Потому что я не знаю, как договориться с собой даже.

– Ты же гражданин. У тебя может быть мнение о судебной системе?

– Мнение может быть – на кухне говори его.

– Ты считаешь, что дал безответственное интервью?

– Безответственное, конечно.

– Ты сожалеешь о том своем интервью?

– Ну, как бы так прямо уже громко сказать… Можно просто безответственно навязать неправильное мнение.

На тот момент я ни в судах ни в никаких не был – ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал – непонятно. Сравнивал видео из ютуба 12-минутное. Ну, это же бредятина! – заявил нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Респиратор Бабушкина» в YouTube
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
Политика
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид возглавил топ-50 лучших действующих игроков НХЛ от TSN. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й, Панарин – 9-й, Капризов – 15-й, Шестеркин – 17-й
45вчера, 06:50
Капризов занял 16-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Панарин – 17-й, Шестеркин – 19-й
1927 сентября, 09:31
Панарин тренировался с «Рейнджерс» перед матчем с «Бостоном». Артемий получил травму в предсезонном матче
126 сентября, 18:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Уилсон может покинуть «Металлург». Клуб прорабатывает варианты обмена («СЭ»)
414 минут назад
Рыбин о травме Кузнецова: «Он просто поднял руки: «Мне больно», и ушел. Дай Бог ему здоровья. Ему надо перестать смеяться и сосредоточиться на игре»
8сегодня, 11:43
КХЛ. «Автомобилист» против «Ак Барса», СКА примет «Куньлунь», «Динамо» Москва – «Нефтехимик»
46сегодня, 11:30Live
Губерниев о травме Кузнецова: «У СКА хорошие тренеры, скамейка. Не думаю, что они прям сильно зависят от Жени с точки зрения команды»
4сегодня, 10:49
Чайковски о еде в России: «Люблю блинчики, борщ. В Словакии есть блюдо, похожее на холодец. Кухни очень похожие»
4сегодня, 10:41
За драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела (Baza)
119сегодня, 10:38
Быков о травме Кузнецова: «Для СКА это серьезная потеря. Евгений – многофункциональная фигура для команды. И в плане игры, и с точки зрения развития молодых хоккеистов»
5сегодня, 09:48
Кузнецов травмировал плечо. Был риск, что он пропустит около года, но форвард СКА избежал более серьезной травмы («Матч ТВ»)
25сегодня, 09:39
Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «По странному стечению обстоятельств после его травмы СКА резко добавил в игре и начал забивать»
9сегодня, 08:47
Михал Чайковски: «Словацкий и русский народы очень похожи. Люди по менталитету в России мне ближе, чем в Америке»
8сегодня, 08:36
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Хуснутдинова: «Марат – парень с высоким IQ. Он понимает, что нужно делать, чтобы закрепиться в основе «Миннесоты». Спасибо Капризову, он во всем ему помогает»
7 минут назад
Чайковски об игре в России: «Мне очень нравится в КХЛ. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы остаться. Я играю в хоккей, и все»
21 минуту назад
Плющев о Мичкове: «В России любят петь дифирамбы, иногда это переходит за рамки. Но Матвей все доказывает на льду, пробивает себе место в основе «Филадельфии»
сегодня, 11:57
Агент Кочеткова: «Он станет еще лучше в этом году, покажет результат в «Каролине». Когда его не совсем хороший контракт закончится, он будет претендовать на другие условия»
сегодня, 11:29
Тренер «Филадельфии» о том, что Кутюрье вступился за Мичкова: «Именно так строятся команды, это братство, вы играете друг за друга»
1сегодня, 11:17
Владимир Плющев: «Спартак» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Команда показывает интересный хоккей»
1сегодня, 10:58
Тренер «Филадельфии» о 3:2 с «Бостоном»: «Федотов был великолепен. Он большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как игрок выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?»
3сегодня, 10:17
Дыбленко о Козыреве: «Во время работы в СКА ему многое запрещали, не понимали его. Не так на него смотрели в плане концепции игры. В «Северстали» он полностью воплощает то, что хотел»
1сегодня, 09:59
Энтони Деанджело: «Демидов очень талантлив, он станет великим игроком. У него отличное мастерство и бросок»
3сегодня, 09:19
Шипачев о системе Квартальнова: «Есть моменты, которые надо выполнять. И есть моменты, в которых можно чуть подхитрить с партнерами по звену»
сегодня, 08:59