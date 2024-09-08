Соболенко выиграла US Open, тайфун сорвал матч России, Дзюба бузит в Медиафутболе, первая победа СКА в сезоне и другие новости

1. Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в финале US Open (7:5, 7:5). Это второй «Большой шлем» в сезоне и третий в карьере для белорусской теннисистки.

2. В 1-м туре Лиги наций Англия в гостях победила Ирландию (2:0), Германия на своем поле разгромила Венгрию (5:0), Нидерланды крупно обыграли Боснию и Герцеговину (5:2), а Украина уступила Албании (1:2).

3. Матч сборной России против команды Таиланда не состоялся из-за разбушевавшегося во Вьетнаме тайфуна «Яги».

4. СКА обыграл «Ладу» в гостях (3:1) в Фонбет чемпионате КХЛ, «Торпедо» уступило «Ак Барсу» (2:3 Б), «Спартак» проиграл «Сочи» (1:2 Б), «Витязь» был сильнее «Амура» (2:0).

5. Артем Дзюба устроил заварушку в Медиафутболе. В финале Т-Лиги после фола на хавбеке «Амкала» Чужом началась перепалка: Антон послал Дзюбу, а бывший форвард «Спартака» и «Зенита» дал ему пинок. «Амкал» отказался продолжать матч, если судья не удалит нападающего, судья этого не сделал, и «Амкал» бойкотировал игру, за что удостоился от Дзюбы обидных слов: «Девочки, можете идти, спасибо большое». «Амкал» получил техническое поражение и заявил: «Дзюбу удалить не можем – прямо так и заявлялось! Одному из популярнейших футболистов страны позволили безнаказанно бить людей». Артем в долгу не остался: «При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво».

А «Краснодар» в миролюбивой атмосфере победил ФК «10» из Медиалиги в товарищеском матче на своем стадионе (4:2). Пришли 20 555 зрителей!

6. Дмитрию Баринову может грозить арест. За полтора года полузащитник «Локомотива» и сборной России совершил 703 нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 642 тысячи рублей.

7. Трансферы. «Динамо» купило вингера «Крузейро» Артура Гомеса за 5,5 млн евро. Антон Миранчук уезжает в Швейцарию: бывший хавбек «Локо» будет получать 1,5 млн евро в год в «Сьоне». «Зенит» якобы предложил 13 млн долларов за испанского хавбека «Америки» Фидальго. «Барса» хочет подписать Киммиха и Та свободными агентами в 2025-м.

8. Фигуристка Самоделкина покинула академию Плющенко и в октябре пройдет просмотр и стажировку у Арутюняна. Трусова показала тизер произвольной программы под песню «Нас бьют, мы летаем».

9. Российские паралимпийцы завоевали 9 медалей на Играх в Париже 7 сентября: по четыре в плавании и легкой атлетике, еще одну – в настольном теннисе. В медальном зачете Китай лидирует, Великобритания – 2-я, США – 3-и, Россия – 8-я.

10. Анастасия Шевченко победила в пасьюте на Кубке Содружества по биатлону, Халили – 2-я, Дербушева – 3-я. Смольский выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Иванов – 3-й.

11. Конструктор Эдриан Ньюи подписал пятилетний контракт с «Астон Мартин» и будет зарабатывать до 30 миллионов фунтов в год (около 39 млн долларов) с учетом бонусов.

12. Новости баскетбола. «Денвер» и Джамал Мюррэй договорились о продлении контракта на 4 года и 208 млн долларов. Анна Седокова объявила о разводе с латвийским форвардом Янисом Тиммой.

13. Ирландец Данбар победил на 20-м этапе веломногодневки «Вуэльта Испании», словенец Роглич финишировали 3-м и сохранил лидерство в общем зачете, россиянин Власов не попал в топ-100.

14. Защитник «Зенита» Сергей Волков получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке, 21-летний футболист перенесет операцию. Примерный срок восстановления при таких повреждениях – полгода.

15. Американский сноубордист Смит дисквалифицирован на три года за допинг. В его пробах нашли следы 6 стероидов.

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Жена Вовченко: «Человек, с которым я прожила 2 года в браке, решил, что все наше совместно нажитое имущество – его. А это десятки миллионов рублей. Две собаки – тоже»

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