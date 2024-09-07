Дзюба об оскорблении в адрес «Амкала»: «При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво»
Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.
Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».
– Почему вы назвали «Амкал» девочками?
– Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво.
– Довольны ли вы этой победой?
– Ты счет на табло видел (инцидент произошел при счете 3:0 в пользу команды Дзюбы – Спортс’‘)? Сам как считаешь? – заявил бывший форвард «Зенита» и сборной России.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот
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