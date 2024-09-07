Дзюба об оскорблении в адрес «Амкала»: «При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво»

Артем Дзюба объяснил, почему оскорбил «Амкал».

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом » в финале медиафутбольного турнира Т-Лига . В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок .

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

– Почему вы назвали «Амкал» девочками?

– Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво.

– Довольны ли вы этой победой?

– Ты счет на табло видел (инцидент произошел при счете 3:0 в пользу команды Дзюбы – Спортс’‘)? Сам как считаешь? – заявил бывший форвард «Зенита » и сборной России.

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