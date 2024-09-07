Орлов о матче России во Вьетнаме: «Это глупость, там пытка, субтропики, температура под 40, влажность – 90%, зачем вы себе трудности ищете? Лучше сыграть против легионеров РПЛ»
Геннадий Орлов раскритиковал РФС за поездку сборной России во Вьетнам.
Команда Валерия Карпина в первом товарищеском матче победила Вьетнам (3:0). Встреча проходила в Ханое. Там же должна была состояться игра со сборной Таиланда, но была отменена из-за тайфуна.
«Я в 1966 году летал с «Зенитом» играть в Бирму три матча товарищеских – там субтропики, температура под 40, влажность – 90%. То есть то, что сейчас во Вьетнаме, куда полетела наша сборная.
Это пытка, это испытание, я не понимаю, зачем это сейчас РФС сделал, послали туда нашу команду. Это глупость!
Самая лучшая идея – сыграть нашей сборной против сборной легионеров РПЛ. Ведь в таких перерывах много иностранцев остается. И этот матч, думаю, собрал бы и «Лужники». Вот это была бы проверка. Потому что, что это за проверка – Вьетнам и Таиланд? Ну, пожалейте игроков!
Врач сборной сам говорит – тяжелейшие условия. Так и зачем эти условия, зачем вы сами себе трудности ищете? Вам же не надо там никаких мировых турниров играть…
Я на себе это испытал. Мы тогда в Бирме менялись как в хоккее – нам разрешили обратные замены делать. И бежали сразу в раздевалку под кондиционер подышать. А на поле было просто невозможно. Поэтому, повторюсь, я не понимаю, зачем все это», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Другое дело, были ли кондиционеры в Бирме в 66-м году?
В общем можно сборную Армению собрать 🙈🤔
чтобы было вот так — «Ставлю свои кровные 100 тыщ, что этот матч соберет 30 тыщ народу»
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