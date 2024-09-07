Орлов о матче России во Вьетнаме: «Это глупость, там пытка, субтропики, температура под 40, влажность – 90%, зачем вы себе трудности ищете? Лучше сыграть против легионеров РПЛ»

Геннадий Орлов раскритиковал РФС за поездку сборной России во Вьетнам.

Команда Валерия Карпина в первом товарищеском матче победила Вьетнам (3:0). Встреча проходила в Ханое. Там же должна была состояться игра со сборной Таиланда, но была отменена из-за тайфуна.

«Я в 1966 году летал с «Зенитом» играть в Бирму три матча товарищеских – там субтропики, температура под 40, влажность – 90%. То есть то, что сейчас во Вьетнаме, куда полетела наша сборная.

Это пытка, это испытание, я не понимаю, зачем это сейчас РФС сделал, послали туда нашу команду. Это глупость!

Самая лучшая идея – сыграть нашей сборной против сборной легионеров . Ведь в таких перерывах много иностранцев остается. И этот матч, думаю, собрал бы и «Лужники». Вот это была бы проверка. Потому что, что это за проверка – Вьетнам и Таиланд? Ну, пожалейте игроков!

Врач сборной сам говорит – тяжелейшие условия. Так и зачем эти условия, зачем вы сами себе трудности ищете? Вам же не надо там никаких мировых турниров играть…

Я на себе это испытал. Мы тогда в Бирме менялись как в хоккее – нам разрешили обратные замены делать. И бежали сразу в раздевалку под кондиционер подышать. А на поле было просто невозможно. Поэтому, повторюсь, я не понимаю, зачем все это», – сказал комментатор .