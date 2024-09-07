Орлов о матче России во Вьетнаме: «Это глупость, там пытка, субтропики, температура под 40, влажность – 90%, зачем вы себе трудности ищете? Лучше сыграть против легионеров РПЛ»

Теги Зенит Лужники премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Таиланда по футболу Геннадий Орлов Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал РФС за поездку сборной России во Вьетнам.

Команда Валерия Карпина в первом товарищеском матче победила Вьетнам (3:0). Встреча проходила в Ханое. Там же должна была состояться игра со сборной Таиланда, но была отменена из-за тайфуна.

«Я в 1966 году летал с «Зенитом» играть в Бирму три матча товарищеских – там субтропики, температура под 40, влажность – 90%. То есть то, что сейчас во Вьетнаме, куда полетела наша сборная.

Это пытка, это испытание, я не понимаю, зачем это сейчас РФС сделал, послали туда нашу команду. Это глупость!

Самая лучшая идея – сыграть нашей сборной против сборной легионеров РПЛ. Ведь в таких перерывах много иностранцев остается. И этот матч, думаю, собрал бы и «Лужники». Вот это была бы проверка. Потому что, что это за проверка – Вьетнам и Таиланд? Ну, пожалейте игроков!

Врач сборной сам говорит – тяжелейшие условия. Так и зачем эти условия, зачем вы сами себе трудности ищете? Вам же не надо там никаких мировых турниров играть…

Я на себе это испытал.  Мы тогда в Бирме менялись как в хоккее – нам разрешили обратные замены делать. И бежали сразу в раздевалку под кондиционер подышать. А на поле было просто невозможно. Поэтому, повторюсь, я не понимаю, зачем все это», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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41 комментарий
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Ответ samarskij-kuzmich
Какая интересная идея однако. Вообще можно играть с разными сборными, не выезжая из страны. Сборная Бразилии (легионеры), сборная Аргентины (легионеры) и т.д. и т.п. ))
Главное, чтоб не сборная Колумбии, if you know what I mean😏
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Ответ Curry30
Зачем против легионеров играть, старый маразматик? Кому эти игры сдались вообще? Мне даже если денег бы предложили за просмотр этого дна, я бы отказался.
А игры Вьетнама и Таиланда, вы смотрели с превеликим удовольствием?
+18
0
+18
Какая интересная идея однако. Вообще можно играть с разными сборными, не выезжая из страны. Сборная Бразилии (легионеры), сборная Аргентины (легионеры) и т.д. и т.п. ))
+10
0
+10
А тренировать легионеров будет Гена Орлов!
+8
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+7
Ответ Nuri Shaw
В 66 году уже были кондиционеры или он так вентилятор называет?
"Впервые для комфорта человека кондиционер был установлен в 1924 году в американском универмаге в штате Детройт."

Другое дело, были ли кондиционеры в Бирме в 66-м году?
+6
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Ну и что, что там жара под 40 и влажность? А нам, думаете, было легко, когда мы искали во всех морях и южных континентах нашего папеньку, капитана Гранта? Тоже было жарко, влажно, да еще и боковая и килевая качка. Но мы же не плакались.
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Ответ Nuri Shaw
В 66 году уже были кондиционеры или он так вентилятор называет?
Фреоновые - с 1930-х.
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Ответ samarskij-kuzmich
Какая интересная идея однако. Вообще можно играть с разными сборными, не выезжая из страны. Сборная Бразилии (легионеры), сборная Аргентины (легионеры) и т.д. и т.п. ))
Там ещё сборная Колумбии по баскетболу свободна
+3
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Было бы интересно посмотреть на такой матч. Где-то в 2000-х уже проводились похожие встречи, потом перестали. Сборная легионеров из чемпионата России уж точно была бы сильнее игроков из Вьетнама.
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Ответ Mixos Demid
А почему крокодил так распереживался? Разве из Зенита кого-то вызвали?
Троих.А из Динамо?
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Ответ Nuri Shaw
В 66 году уже были кондиционеры или он так вентилятор называет?
Ну кондиционерам( на фреоне) под 100 лет , так что правду говорит.
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Ответ Человек1991
Если честно, сборная Легионеров РПЛ будет где то на уровне топ 20-40 сборных мира. Состав схема 3-5-2 : Ятимов , Эракович , Алип, Маричаль , Вендел , Чавез , Клаудиньо, Сперцян, Файзулаев, Угальдэ, Кордоба.
Такой вариант команды легионеров невозможен, так как почти все играют в это время за свои сборные. Так что надо было бы выбирать из тех кто не вызывается. В любом случае на практике это вряд ли понадобится
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Матч против сборной легионеров не идёт в зачёт рейтинга ФИФА
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что то есть в его словах
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Если честно, сборная Легионеров РПЛ будет где то на уровне топ 20-40 сборных мира. Состав схема 3-5-2 : Ятимов , Эракович , Алип, Маричаль , Вендел , Чавез , Клаудиньо, Сперцян, Файзулаев, Угальдэ, Кордоба.
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В 66 году уже были кондиционеры или он так вентилятор называет?
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Правильно говорит ГСО - футбол это лишне для футболистов. "Игры будущего" - наше все! Взял джойстик, налил пива, включил Орлушу фоном и вперед, к победам. Не вспотеешь, прическу не попортишь, на "десерт" еще и подзюбить можно, чтобы нагрузка была какая-то.
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Карпин, ты же тренер, а не клоун🤷‍♂️ Скажи им в РФС и Правительстве, что лучше на страну эти деньги потратить🤝
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Ответ SergChern
Карпин, ты же тренер, а не клоун🤷‍♂️ Скажи им в РФС и Правительстве, что лучше на страну эти деньги потратить🤝
Эти полоумные решили платить деньги за рождение ребенка от свошника допом ко всем маткапиталам. Как думаешь, куда эти недоразвитые просрут ещё деньги? Простор для фантазии
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Ответ Nuri Shaw
В 66 году уже были кондиционеры или он так вентилятор называет?
кстати, сесть под кондей и вентилятор или пить очень холодную воду при нагрузках во влажном и жарком климате негативно сказывается на функционалке спортсменов. попросту выносливость, дыхалка и мышечная система резко упадут. во времена СССР среднеазиатские команды вовсю так "гасили" соперников. в раздевалках стояли целые бидоны с ледяной водой и ставили мощные вентиляторы. многие выдыхались после таких "подарков"
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Ответ grishmalysh
"Впервые для комфорта человека кондиционер был установлен в 1924 году в американском универмаге в штате Детройт." Другое дело, были ли кондиционеры в Бирме в 66-м году?
У них уже кондеры были, а мы еще 50 лет газетой жепу подтирали. Зато величие пляха муха
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Очередной умник
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Умница 🤝 Хотя из другой эпохи👍
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Ответ Человек1991
Если честно, сборная Легионеров РПЛ будет где то на уровне топ 20-40 сборных мира. Состав схема 3-5-2 : Ятимов , Эракович , Алип, Маричаль , Вендел , Чавез , Клаудиньо, Сперцян, Файзулаев, Угальдэ, Кордоба.
Танзикян ещё
В общем можно сборную Армению собрать 🙈🤔
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Ответ Человек1991
Если честно, сборная Легионеров РПЛ будет где то на уровне топ 20-40 сборных мира. Состав схема 3-5-2 : Ятимов , Эракович , Алип, Маричаль , Вендел , Чавез , Клаудиньо, Сперцян, Файзулаев, Угальдэ, Кордоба.
А Козлевич?
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«И этот матч, думаю, собрал бы и «Лужники»» — Когда эти маразм-эксперты будут против своего прогноза ставить реальные денежки из своего же кармана?
чтобы было вот так — «Ставлю свои кровные 100 тыщ, что этот матч соберет 30 тыщ народу»
«Языком метут, как метлой машут»©
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Ответ Sinister Kid
А игры Вьетнама и Таиланда, вы смотрели с превеликим удовольствием?
Ещё и на платном канале небось.
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Ответ Sinister Kid
А игры Вьетнама и Таиланда, вы смотрели с превеликим удовольствием?
такое я тем более смотреть не собирался даже, о чем речь?)))
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У меня есть вариант еще проще, хотя похож. Сборная России против Зенита.
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В свое время интерес вызывали матчи сборных Москвы и Петрограда.
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