Американский сноубордист Смит дисквалифицирован на три года за допинг. В его пробах нашли следы 6 стероидов
В двух допинг-пробах 17-летнего спортсмена были обнаружены следы анаболических стероидов метастерона, метенолона, остарина, дростанолона, клостебола и метандиенона. Анализы были взяты 29 апреля и 29 мая во внесоревновательный период.
Смиту грозило 4-летнее отстранение, но срок был сокращен на год, так как спортсмен признал нарушение.
«Этот случай говорит о вызывающей тревогу доступности опасных и сильнодействующих веществ, доступности даже для несовершеннолетних, что может существенно повлиять на здоровье спортсменов и честность соревнований», – заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.
В ходе расследования USADA также установило, что персонал и окружение сноубордиста не причастны к применению допинга.
В прошедшем сезоне Смит занял 18-е место на юниорском чемпионате мира в параллельном гигантском слаломе.
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