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US Open. Соболенко и Пегула разыграют титул

Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегулой в финале US Open

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 75 миллионов долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
logoUS Open
результаты
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoАрина Соболенко
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