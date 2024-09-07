«Денвер» и Джамал Мюррэй договорились о продлении контракта на 4 года и 208 млн долларов
«Денвер» и Джамал Мюррэй договорились о максимальном продлении контракта
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны согласовали сделку на 4 года и 208 миллионов долларов.
С учетом действующего контракта у Мюррэя (27 лет, 193 см) гарантированная зарплата на сумму 244 миллиона за предстоящие 5 лет.
В 2023 году Джамал сыграл важную роль в завоевании «Наггетс» чемпионского титула НБА. В минувшем сезоне канадский баскетболист набирал 21,2 очка, 4,1 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру по итогам 59 матчей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эдриана Воджнаровски
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