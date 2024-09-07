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  • Жена Вовченко: «Человек, с которым я прожила 2 года в браке, решил, что все наше совместно нажитое имущество – его. А это десятки миллионов рублей. Две собаки – тоже»
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Жена Вовченко: «Человек, с которым я прожила 2 года в браке, решил, что все наше совместно нажитое имущество – его. А это десятки миллионов рублей. Две собаки – тоже»

Жена Даниил Вовченко заявила о нежелании хоккеиста делить имущество.

Яна Вовченко ранее записала несколько обращений в соцсетях. Девушка, в частности, обвинила хоккеиста «Металлурга» в изменах, а также заявила о нежелании хоккеиста делать имущество.

«Если вы считаете, что людям нужно доверять, как доверяла я, хоть я и не считаю себя легковерным человеком, то можете послушать мой опыт и поучиться на моих ошибках. Если вы считаете, что можете доверять своему законному мужу, с которым у вас большая и сильная любовь, то это не так.

Человек, с которым я прожила четыре года в отношениях и два года в браке, решил, что все наше совместно нажитое имущество, а это несколько десятков миллионов рублей, принадлежит только ему. Наши две собаки тоже принадлежат только ему.

Я не имею права ни на что, все принадлежит только ему. Несмотря на то, что все это время мы работали и зарабатывали деньги вместе. Экономили их, чтобы построить дом, который впоследствии будет оформлен на его мать.

Ремонтники, которые будут строить вам дом, будут кидать вас на деньги. Ремонтники, которые будут ремонтировать вам квартиру, будут кидать вас на деньги. Улыбаясь вам, проводя с вами праздники, дни рождения, просто в конце кинут вас на деньги», – цитирует Яну Вовченко Sport24.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24.ru
logoМеталлург Мг
светская хроника
происшествия
logoКХЛ
животные и спорт
logoДаниил Вовченко
деньги
собаки
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