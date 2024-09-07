«Зенит» предложил 13 млн долларов за хавбека «Америки» Фидальго. Испанец хочет в топ-лиги (Хонатан Пенья)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Америка Альваро Фидальго деньги Футбол

«Зенит» предпринял новую попытку купить Альваро Фидальго.

Bolavip со ссылкой на журналиста Хонатана Пенью сообщает, что петербуржцы предложили «Америке» 13 млн долларов, и эта сумма кажется мексиканскому клубу привлекательной.

Однако сам футболист предпочел бы дождаться предложений от команд из Англии, Испании и Италии и сообщил об этом руководству. Он хочет играть в еврокубках.

Напомним, впервые об интересе «Зенита» к испанскому воспитаннику «Реала» стало известно в январе. В августе сообщалось, что чемпион России возобновил интерес к Фидальго.

В сезоне-2023/24 Фидальго провел 41 матч в лиге Мексики и сделал 6 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев
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Зенит по приколу на каждый трансфер Спартака будет делать более дорогой в ответ ?))
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Зенит 2 конечно зря не в фнл, подписал бы все не глядя
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Серхио Визуете, агент полузащитника мексиканской «Америки» Альваро Фидальго, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», высказался о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Интерес от Зенита был зимой, это правда, но сейчас мне об интересе к Фидальго из России ничего неизвестно», — сказал агент.
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Поскольку в футбольном мире сегодня на слуху из российских клубов в основном Зенит, агенты чтобы засветить своих подопечных наперебой объявляют об интересе к ним Зенита. И суммы предлагают космические. Нормальная агентская работа.
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Вива Куба! Вива Фидальго!
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Нам бы с паспортом кого-то на правый край обороны, а не этих вот Фидальгов :)
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Сколько же им надо игроков и денег, чтоб выиграть донную рфпл....позорище конечно
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Окно трансферное закрыто, а про Зенит всё новости по накатанной сочиняют)
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27 лет и хочет в топ лиги)
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Ответ Проблемы Аршавина
Окно трансферное закрыто, а про Зенит всё новости по накатанной сочиняют)
Трансферное окно в России до 12 числа.
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Трансферное окно в России до 12 числа.
Это для трансферов внутри Рпл.
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Ответ Проблемы Аршавина
Это для трансферов внутри Рпл.
Это трансферы на вход.
Хоть из России, хоть из других стран.
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