«Зенит» предложил 13 млн долларов за хавбека «Америки» Фидальго. Испанец хочет в топ-лиги (Хонатан Пенья)

«Зенит» предпринял новую попытку купить Альваро Фидальго.

Bolavip со ссылкой на журналиста Хонатана Пенью сообщает, что петербуржцы предложили «Америке» 13 млн долларов, и эта сумма кажется мексиканскому клубу привлекательной.

Однако сам футболист предпочел бы дождаться предложений от команд из Англии, Испании и Италии и сообщил об этом руководству. Он хочет играть в еврокубках.

Напомним, впервые об интересе «Зенита» к испанскому воспитаннику «Реала» стало известно в январе. В августе сообщалось, что чемпион России возобновил интерес к Фидальго.

В сезоне-2023/24 провел 41 матч в лиге Мексики и сделал 6 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.