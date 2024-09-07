«Зенит» предложил 13 млн долларов за хавбека «Америки» Фидальго. Испанец хочет в топ-лиги (Хонатан Пенья)
«Зенит» предпринял новую попытку купить Альваро Фидальго.
Bolavip со ссылкой на журналиста Хонатана Пенью сообщает, что петербуржцы предложили «Америке» 13 млн долларов, и эта сумма кажется мексиканскому клубу привлекательной.
Однако сам футболист предпочел бы дождаться предложений от команд из Англии, Испании и Италии и сообщил об этом руководству. Он хочет играть в еврокубках.
Напомним, впервые об интересе «Зенита» к испанскому воспитаннику «Реала» стало известно в январе. В августе сообщалось, что чемпион России возобновил интерес к Фидальго.
В сезоне-2023/24 Фидальго провел 41 матч в лиге Мексики и сделал 6 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Интерес от Зенита был зимой, это правда, но сейчас мне об интересе к Фидальго из России ничего неизвестно», — сказал агент.
Хоть из России, хоть из других стран.