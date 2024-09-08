Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе
В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоялся турнир чемпионской серии Bellator, в главном бою которого прошел титульник в легком весе между Усманом Нурмагомедовым (18-0) и Александром Шаблием (24-4).
Нурмагомедов победил единогласным решением судей: 50-45, 49-46, 49-46. Это его вторая защита пояса (результат боя с Брентом Примусом был отменен).
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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